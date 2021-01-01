تصدر تسريب مزايا جهاز iPhone 14 Pro Max، محركات البحث الأكثر تداولا على موقع «جوجل»، رغبة في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالهاتف الجديد قبل طرحه في الأسواق من شركة «آبل» العالمية.
ومن المنتظر أن تعقد شركة «آبل» مؤتمرها المنتظر يوم 14 سبتمبر الجاري، للكشف عن إصدارات iPhone 13، التي جرى تسريبها، وهذا يعني أننا سنحصل في العام المقبل على سلسلة iPhone 14 ومزاياه، واليوم جرى طرح الإصدارات الأولى من iPhone 14 Pro Max، بحسب موقع «gsmarena» التقني المتخصص.
تسريب مزايا جهاز iPhone 14 Pro Max قبل طرحه من «آبل» يكشف عن مفاجآت
ولا يعد التصميم خروجًا كبيرًا عما كانت تقوم به «آبل» مؤخرًا، ولكن هناك عنصرين صادمين إلى حد ما، وكلاهما مفقود، الأولى العلامة التجارية iPhone notch، التي اختفت تمامًا واستبدلت بكاميرا سيلفي واحدة مثقوبة في المنتصف، وأيضًا عدم وجود نتوء للكاميرات الموجودة في الخلف.
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