

تسريب مزايا جهاز iPhone 14 Pro Max قبل طرحه من «آبل».. يكشف عن مفاجآت تسريب مزايا جهاز iPhone 14 Pro Max قبل طرحه من «آبل».. يكشف عن مفاجآت

تصدر تسريب مزايا جهاز iPhone 14 Pro Max، محركات البحث الأكثر تداولا على موقع «جوجل»، رغبة في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالهاتف الجديد قبل طرحه في الأسواق من شركة «آبل» العالمية.



ومن المنتظر أن تعقد شركة «آبل» مؤتمرها المنتظر يوم 14 سبتمبر الجاري، للكشف عن إصدارات iPhone 13، التي جرى تسريبها، وهذا يعني أننا سنحصل في العام المقبل على سلسلة iPhone 14 ومزاياه، واليوم جرى طرح الإصدارات الأولى من iPhone 14 Pro Max، بحسب موقع «gsmarena» التقني المتخصص.



تسريب مزايا جهاز iPhone 14 Pro Max قبل طرحه من «آبل» يكشف عن مفاجآت

ولا يعد التصميم خروجًا كبيرًا عما كانت تقوم به «آبل» مؤخرًا، ولكن هناك عنصرين صادمين إلى حد ما، وكلاهما مفقود، الأولى العلامة التجارية iPhone notch، التي اختفت تمامًا واستبدلت بكاميرا سيلفي واحدة مثقوبة في المنتصف، وأيضًا عدم وجود نتوء للكاميرات الموجودة في الخلف.

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معلومات حول مزايا iPhone 14 Pro Maxويظهر التسريب مزايا الجهاز الجديد منها الإطار المعدني، الذي يقال إنه من التيتانيوم، ويذكرنا التصميم بشكل كبير بتصميم iPhone 4، ولم يجرِ تسريب العروض فعليًا من «آبل» نفسها، بل تم تسريبها بواسطة شخص بناءً على العديد من المعلومات استطاع جمعها حول الإصدار الجديد للموبايل.ويلاحظ أن ألوان الهاتف التي تظهرها الصور هي مجرد تصور مبدئي وليست نهائية، وأيضًا لم يجري الكشف عن أي تفاصيل حول ما بداخل iPhone 14 Pro Max في هذا الوقت، ولكن ذكرت شائعة سابقة وجود شاشة بحجم 6.7 بوصة وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع دعم التقاط الفيديو بدقة 8K.