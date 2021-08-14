

شروط قرض التعليم من بنك CIB .. هذه الأوراق المطلوبة شروط قرض التعليم من بنك CIB .. هذه الأوراق المطلوبة

شروط قرض التعليم من بنك CIB | تقدم عدد من البنوك بعض الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، أو تلك الأسر التي تسعى للحصول على أموال من القروض لسد احتياجات أساسية.



ومن بين تلك الخدمات قرض التعليم؛ حيث يقدم أكثر من بنك في مصر هذه الخدمة للأسر المصرية،بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد 2021-2022.



شروط قرض التعليم من بنك CIB

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وأعلن البنك التجاري الدولي CIB أحد أهم البنوك في مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل قرض التعليم لدفع المصاريف الدراسية، بقيمة تناسب الدخل، وسعر عائد مميز، وبأسرع موافقة مبدئية، لمجموعة كبيرة من المدارس والجامعاتوفي هذا الصدد، يستعرض «يلا بيزنس» شروط الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB، والأوراق المطلوبة.شروط الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدوليووضع البنك التجاري الدولي بعض الشروط البسيطة للحصول على قرض التعليم، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:أن يكون الحد الأدنى للدخل: 3 آلاف جنيه.السن: من 21 – 65 سنة.مميزات قرض التعليم– قيمة القرض: 5 آلاف إلى 150 ألف جنيه.– الفائدة: 14.5 إلى 17.5%.– نوع الفائدة: متناقصة.– المدة: يصل إلى 5 سنوات.– الضمانات: بدون تحويل راتب.– وثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل.الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIBكما حدد البنك التجاري الدولي CIB بعض الأوراق والمستندات للحصول على قرض التعليم، وتتمثل هذه الأوراق في المستندات التالية:بطاقة رقم قومي سارية.إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.مستند لإثبات الدخل.بنوك أخرى تمنح خدمة قرض التعليموفي سياق متصل، تمنح عدد من البنوك قرض التعليم لطلبة المدارس والجامعات وأبرزها على النحو التالي: «بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قطر QNB، وبنك الإسكندرية».