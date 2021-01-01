

لو ناوى تعمل شوبينج الأيام دى أوعى تاخد حد معاك.. مطورة طاقة توضح السبب لو ناوى تعمل شوبينج الأيام دى أوعى تاخد حد معاك.. مطورة طاقة توضح السبب

يهتم الكثير خلال هذه الفترة بالتسوق للاستفادة من التخفيضات الصيفية بالمحلات التجارية المختلفة، وقد يفضل البعض إصطحاب أحد الأصدقاء والأقارب عند التسوق لشراء بعض الملابس أو المستلزمات المنزلية المختلفة، مما يؤثر على طاقة الإنسان، كما أوضحتها مطورة طاقة المكان الدكتورة مها العطار في حديثها لـ "اليوم السابع"، حيث قالت:" أن شراء قطع الأثاث أو الاشياء الثمينة حتى الأغراض في عروض الأوكازيون، يجب أن يقوم بها الإنسان بنفسه فقط دون إطلاع الغير على مصروفاته وخططه".



حذرت مطورة الطاقة من بعض التصرفات أثناء الشراء وهى كالأتى :



التشتت وعدم التركيز:

قالت مطورة الطاقة أن وجود عدة أشخاص في محيطك عند شراء أشياء خاصة بك يعطيك نوع من التشتت وعدم التركيز على رغباتك مما قد يؤدي بك لشراء أشياء أنت غير راضي كل الرضا عنها، بالإضافة إلى استعجال الشخص الأخر لك عند الشراء قد يجعلك في حالة من التوتر ورغبة منك في إنهاء الشراء بشكل أسرع يجعلك تتسرع فى الشراء دون تفكير.



سماع أراء لا تناسبك:

خاصة في فترة الأوكازيون، قد تسمع من أحد الأشخاص الذى اصطحبته معك معترضاً على شرائك لأحد المستلزمات التي تحتاج إليها، وقد يعطيك بعض البدائل التي قد لا تناسبك، مما يجعل ذهابك للتسوق معه عبء إضافي عليك، لذلك يجب تحديد ما تريد شراءه بالفعل وعدم السماح لأحد في التدخل في شئونك لكي لا تصدم بعد عودتك للمنزل بأنك قمت بشراء أشياء لا تريدها ومليئة بطاقة سلبية نتيجة الجدال والحالة المتزايدة من سماع كم كبير من الأراء.

قد يعجبك أيضا...

قد لا يحب لك الخير:وأضافت مطورة طاقة المكان، أن النفس البشرية مليئة بالغموض وقد يكون الشخص الذي أمامك لا يريد لك الخير حتى لو كان على درجة قرب منك، ليترجمه عقله إلى طاقة سلبية تبعث منه دون أن تدري وتؤثر على كل ما تقوم بشرائه، ويجعلك حتى وأن قمت بالفعل بالحصول على ما تريد من ملابس أو مستلزمات منزلية، بأنك لا تستخدم ما قمت بشرائه، ويتلف أو تصاب بحالة من الكره لمقتنياتك التي قمت بالفعل بشرائها.