

لن تكلفك أكثر من 10 جنيهات.. وصفة طبيعية على «تيك توك» لتكثيف الشعر لن تكلفك أكثر من 10 جنيهات.. وصفة طبيعية على «تيك توك» لتكثيف الشعر

الشعر الكثيف القوي، هو حلم، تطمح إليه كل الفتيات، ولكن الكثير من العوامل يمكن أن تؤثر على مدى قوة وكثافة بصيلات الشعر، فبعد أن كان كثيفًا، يصبح خفيفًا. لذلك، تبدأ الفتيات بالبحث عن وصفات طبيعية لتكثيف الشعر أو حتى الكريمات والمواد الكيميائية لتنعم بمظهر أكثر جمالًا.



وفي هذا السياق، نشر أحد نشطاء موقع تيك توك، فيديو لا يتجاوز دقيقتين، يحمل وصفة، لتكثيف الشعر الخفيف «بيبي هير»، مؤكدًا أنها لن تجعلك تتكلف أكثر من 10 جنيهات.



وأوضح الناشط، الذي يحمل اسم «محمد جادو»، مكونات الوصفة، التي تحد من التساقط، وهي عبارة عن ورق لوري، ملعقتين وروز ماري، وملعقتين حبة البركة، وقرنفل.

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ولفت «جادو» في الفيديو إلى الطريقة، موضحًا أنه يمزج كل ذلك، مع وضع كوب ماء، داخل إناء صغير، ومن ثم غلقه، حتى لا تتبخر الزيوت، ووضعها في رشاشة وتستخدم كالزيت، مع المداومة.وبالطبع يمتلئ «تيك توك» بالوصفات المختلفة، التي من شأنها الإفادة في بعض الأحيان وتلبية الغرض. ولكن عليك ألا تجرب أي شيء يخص البشرة أو الشعر، إلا إن كانت طبيعية، فالمكونات الطبيعية، حتى وإن لم تفيد، فهي لن تؤذي، باستثناء بعض الأشياء للبشرات الحساسة.وكان قد تحدث أحمد المنتصر، طبيب التجميل، حول مشاكل الكثير من الأشخاص يأتون إليه للحصول على علاج تصحيحي بعد تعاطي العلاجات المنزلية التي تعرفوا عليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، معددًا أكثر الوصفات الكارثية شيوعًا على تيك توك، على حد وصفه.وأكد الطبيب أن استخدام الأسبرين غير مفيد للبشرة، والأمر نفسه مع وضع الثلج على حب الشباب لإزالته.