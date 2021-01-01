أكد تقرير صحفي، اقتراب طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي التونسي، من الانضمام إلى الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحفية “ المغرب” التونسية، أن إدارة نادي الترجي اقترحت على طه الخميسي تمديد عقده لموسم آخر، إلا أن الأخير رفض، وتسمك بالحصول على جميع مستحقاته، قبل اتحاذ أي خطوة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق