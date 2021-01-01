مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

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مهاجم الترجي التونسي

أكد تقرير صحفي، اقتراب طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي التونسي، من الانضمام إلى الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحفية “ المغرب” التونسية، أن إدارة نادي الترجي اقترحت على طه الخميسي تمديد عقده لموسم آخر، إلا أن الأخير رفض، وتسمك بالحصول على جميع مستحقاته، قبل اتحاذ أي خطوة.



وأضافت الصحيفة التونسية، أن طه الخنيسي قريب من خوض تجربة احترافية جديدة، وأن الدوري المصري هو الوجهة الأقرب للاعب.



ولم تكشف الصحيفة التونسية، عن اسم النادي المصري، الذي قد ينضم الخنيسي إلى صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


يذكر أن اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب وسط الترجي التونسي، أبلغ إدارة نادي الترجي، الاثنين الماضي، بفسخ التعاقد من طرف واحد .



وكان بن غيث قد انضم إلى صفوف الترجي قادما من باراداو الجزائري في صيف 2019.

المصدر: elbalad

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