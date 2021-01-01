حبس 8 أشخاص لتورطهم في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا



تهريب المهاجرين إلى إيطاليا تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس ٨ أشخاص ٤ ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لتورطهم في تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا.







ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثمانيه تهمة تكوين جماعة اجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل و ذلك عبورا بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت التحقيقات الأولية ان المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال الي إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين ان ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع اخرين علي تهريب المهاجرين الي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا .وكشفت التحقيقات الأولية ، ان المتهم الاول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.وأوضحت التحقيقات، ان المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر الي الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .