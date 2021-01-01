أبدى المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، حمادة الروبي، سعادته بالتتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.
وتوّج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد عقب فوزه اليوم الجمعة أمام نظيره الأهلي بنتيجة 28-27.
وقال الروبي، خلال مداخلة بفضائية نادي الزمالك، اليوم السبت:"نحن كفريق كرة يد نعلم مكانة الفريق لدى الجماهير ونتمنى أن نسعدهم دائمًا".
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التعليقات على كرة يد.. الروبي عن لقاء برشلونة: الزمالك يمتلك خبرات ستُساعده
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