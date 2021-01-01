رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز

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رسميًا.. إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي من أجل قيادة الفريق بداية الموسم المقبل 2021-2022.

وأتى الإعلان عن قيادة جلال للفريق بعد ساعات قليلة من توجه الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس الذي قاد بيراميدز خلال المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري.

وقال بيراميدز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت: "اهلا بالمدير الفني الجديد.. نورت بيراميدز"

وتقيم إدارة نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي ، في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي قبل أيام بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق نظرا لعدم وجود اتفاق فيما يتعلق بتدعيم الدروايش بصفقات جديدة.

وينتظر أن تكون بداية مهمة إيهاب جلال مع بيراميدز من خلال استكمال مباريات كأس مصر قبل أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري.

المصدر: yallakora

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