أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع ( 1075) طالب و (875 ) طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس، علي أن يبدأ الطلاب بالتقدم بالملفات اعتبارًا من غد الأحد 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين.
وأكدت الوزارة، أنه على الطلاب المقبولين ضرورة التقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدرسة المسكنين عليها، ونقدم فى التقرير التالى
محتويات ملف التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.
– إخطار النتيجة الخاصة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم" .
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التعليقات على للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين.. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم
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