التعليم العالي ترد على منع طالبة ثانوية عامة من دخول كلية الطب

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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى بعض الصور لطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع اكثر من ٩٠% بالشعبة العلمية علوم، إلا أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يرفض ترشيحها لكلية الطب أو أى من الكليات الأخرى.







وتواصل صدى البلد مع هذه الطالبة لمعرفة الصورة الكاملة للمشكلة، وقالت الطالبة فيفى فتحى السعيد، إنها تخرجت من دبلوم التمريض بعد الإعدادية عام ٢٠١١ و تابعت دراستها بالمعهد الفنى الصحى وعملت باحدى المستشفيات الحكومية، وانهت المعهد بتقدير امتياز ولم يسبق لها الالتحاق بأى جامعة رغم ترشحها للتمريض عام ٢٠١٣ بسبب تميزها بالمعهد.

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ونوهت إلى أنها تقدمت لدراسة الثانوية العامة وأنهتها هذا العام وكتبت رغباتها بالمرحلة الاولى للتنسيق الالكترونى وتفاجٱت عند ظهور نتيحة التنسيق برد الموقع " البيانات غير صحيحة".وأضافت فيفى لـ صدى البلد أنها توجهت لمكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس لعرض مشكلتها، وكان الرد أنه تم ترشيحها سابقا عام ٢٠١٣ وليس لها حق التقدم للتنسيق الالكترونى مرة أخرى.من جانبه اكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرارات التنظيمية الخاصة بتنسيق هذا العام تنص على أن الطالب ينسق بمكتب التنسيق مرة واحدة فقط بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرا إلى أن هذه القرارات التنظيمية تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.وأضاف المصدر في تصريح لموقع "صدى البلد " أن ترشح الطالب لأي كلية لمرة يعني عدم امكانيه ترشيحه مرة أخرى بمكتب التنسيق لأنها بذلك قد حصلت على فرصة وفق قرار التنظيم المنصوص عليه هذا العام.txtالقصة الكاملة لمنع طالبة ثانوية عامة من دخول كلية الطب رغم مجموعها العاليوطلبت فيفى من وزير التعليم العالي مساعدتها و تقدير حبها للتعليم وانه رغم انهائها دراسة دبلوم التمريض والمعهد الفنى الصحى والعمل كممرضة لم تكتف، وقامت بدراسة الثانوية العامة من أجل تحقيق حلمها بدارسة الطب.