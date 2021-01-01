رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة 2021



تنسيق الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة



انتهي باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة .



رابط نتيحة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

كشف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار،عن موعد نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات الخاصة ، مشيرا إلى إنه من المتوقع إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق غدا من خلال الموقع الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة اضغط هنا .https://www.cpnu-admission.edu.eg/



وأكد خلال تصريحاته لصدي البلد ، أنه لم يتم تحديد موعد المرحلة الثانية حتي الان من تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .

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قواعد التحويل بين الجامعات الخاصةاستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.وأفاد التقرير بموافقة المجلس على قواعد التحويل، والتي جاءت على النحو التالي :- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.- ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.- أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.- يجب ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.- ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).- نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية.وأوضح ا. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية لابد أن يقوموا بتقديم الوثائق الآتية:• كشف درجات مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.• المحتوى الدراسى مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.• أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.• لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية على التحويل.وأشار ا. محمد غانم إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها المجلس، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.txtمدير مركز أمراض العضلات بـ عين شمس: عالجنا 25 طفلا من مرضى ضمور العضلات الشوكيtxtتأجيل التحقيق مع طبيب السجود لـ الكلب إلى 13 سبتمبر.. اعرف السببتنسيق الجامعات الخاصة 2021يمكن للطلاب الناجحين تسجيل بيانتهم من خلال الموقع الرسمي لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2021 من خلال هذا الرابط اضغط هنا .وبعدها يدخل الطالب 25 رغبة عبر الرابط المذكور أعلاه.ويمكن للطالب طوال المدة المقررة للتقديم، تغيير وتعديل رغباته وفق ما يقرره، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير.وسيتمّ تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب، ويتمّ إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات .85 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعاتأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت أن 85 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى غد الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.