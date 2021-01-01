بدء التحويل من انتساب إلى انتظام بكلية البنات جامعة عين شمس



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن التحويل من انتساب إلى انتظام يبدأ من الأحد 12 سبتمبر وحتى أسبوعين من تاريخه.







قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج جميع الشعب ، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك https://ums.asu.edu.eg/

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وأشارت إلى مواعيد التقديم للطالبات المستجدات للعام الجامعي 2021-2022 لم تحدد بعد لافتا انه في إنتظار كشوف الأسماء من مكتب التنسيق الرئيسي بعد إنتهاء التحويلات للمرحلة الأولي والمرحلة الثانية .وأكدت أن شروط التشعيب للعام الجامعي 2021 -2022 ستعلن خلال أيام منوها أن الأماكن الخالية لطالبات الثانوية العامة من المرحلة الثالثة لعلمي علوم - علمي رياضة فقط .أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت أن 85 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى غد الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.