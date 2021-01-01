تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. أماكن مضمونة في هذه الكليات



تنسيق المرحلة الثالثة 2021 تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يبدأ رسميا المرحلة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، بعد اعلان نتيجة الدور الثاني وإعلان نتيجة التقليل والاغتراب وينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة بدء التسجيل لمعرفة مصيرهم .



تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١



الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١ للجامعات الحكومية، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية هو 205 درجة بنسبة 50%، وإجمالي عدد طلاب المرحلة يبلغ 66997، موزعة على 42065 للشعبة العلمية و24932 للشعبة الأدبية، بجانب الطلاب الناجحين من الدور الثاني لتنسيق الثانوية العامة 2021.

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