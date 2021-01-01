طريقة تحضير الجمبري المشوي بالثوم والليمون



الجمبري المشوي بالثوم والليمون الجمبري المشوي بالثوم والليمون



قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير جمبري مشوي بالثوم و الليمون.



إليكِ طريقة تحضير الجمبري المشوي ..

وقت التحضير:



40 دقيقة.

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يكفي 4 أفراد.المقادير:- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.-1 ملعقة صغيرة ملح.- 1كيلو الجمبري كبير الحجم مقشر ومنظف.- ملعقة كبيرة بعدنوس مفروم.- 2 سن ثوم مهروس.-2ملعقة صغيرة فلفل اسود.- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.طريقة التحضير:اخلط الثوم و الزيت و الملح و الفلفل الاسوداضيف عصير الليمونوزع المزيج فوق الجمبري في طبق وغطي الطبق و اتركيه في الثلاجة لمدة ساعةثم ضع الجمبري في طبق الفرن و ادخله للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة.