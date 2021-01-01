طريقة تحضير الجمبري المشوي بالثوم والليمون

الجمبري المشوي بالثوم والليمون
قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير جمبري مشوي بالثوم و الليمون.
إليكِ طريقة تحضير الجمبري المشوي ..
وقت التحضير:
40 دقيقة.
يكفي 4 أفراد.
المقادير:
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
-1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1كيلو الجمبري كبير الحجم مقشر ومنظف.
- ملعقة كبيرة بعدنوس مفروم.
- 2 سن ثوم مهروس.
-2ملعقة صغيرة فلفل اسود.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير:
اخلط الثوم و الزيت و الملح و الفلفل الاسود
اضيف عصير الليمون
وزع المزيج فوق الجمبري في طبق وغطي الطبق و اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة
ثم ضع الجمبري في طبق الفرن و ادخله للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة.
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