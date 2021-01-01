وجبة الإفطار.. طريقة عمل كريب بالأومليت مع أصابع البطاطا المشوية

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صورة الخبر: كريب بالأومليت
كريب بالأومليت

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار وجبة الإفطار التي تتناسب مع أفراد أسرتها وبالأخص إذا وجد أطفال، فتحرص كل أم على تقديم الأكلات و الوصفات الصحية و الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية في وجبة الإفطار.



فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كريب بالاومليت في المنزل بأسهل الخطوات، فهو من الأطباق التي يمكنك إعدادها و تقديمها على وجبة الإفطار..



كريب بالاومليت


مقادير كريب بالاومليت
-للكريب:

1 كوب دقيق أسمر
2 بيض

2 كوب لبن

ربع كوب زيت

رشة ملح



-للحشوة:

بيض اومليت

خيار شرائح

جبنه شيدر احمر



طريقة تحضير كريب بالاومليت
-يخلط دقيق مع بيض ولبن وزيت ورشة ملح

- يطهى الكريب في طاسة غير قابلة للدهن على الوجهين جيدا

- ثم يحشى بالبيض والجبنة الشيدر والخيار

- ويقدم ساخنا



قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل أصابع البطاطا المشوية .



أصابع البطاطا المشوية


مقادير أصابع البطاطا المشوية
بطاطا

ربع كوب زيت زيتون

ملعقه صغيره بودره ثوم

ملعقه صغيره بودره بصل

ملعقه صغيره بهارات ايطاليه

ملعقه كبيره روز ماري

ملح و فلفل

ملعقه كبيره جبنه بارميجان مبشوره

كاتشب و مايونيز و مسطرده للتقديم





طريقة تحضير أصابع البطاطا المشوية
-يسخن الفرن على درجة حرارة 200

-تخلط البطاطا بزيت الزيتون

- تتبل بالتوابل والملح والفلفل

- ترص في الصينية

-تخبز في الفرن حوالي ½ ساعة

المصدر: elbalad

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