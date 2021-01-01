وجبة الإفطار.. طريقة عمل كريب بالأومليت مع أصابع البطاطا المشوية



كريب بالأومليت كريب بالأومليت

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار وجبة الإفطار التي تتناسب مع أفراد أسرتها وبالأخص إذا وجد أطفال، فتحرص كل أم على تقديم الأكلات و الوصفات الصحية و الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية في وجبة الإفطار.







فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كريب بالاومليت في المنزل بأسهل الخطوات، فهو من الأطباق التي يمكنك إعدادها و تقديمها على وجبة الإفطار..

قد يعجبك أيضا...

كريب بالاومليتمقادير كريب بالاومليت-للكريب:1 كوب دقيق أسمر2 بيض2 كوب لبنربع كوب زيترشة ملح-للحشوة:بيض اومليتخيار شرائحجبنه شيدر احمرطريقة تحضير كريب بالاومليت-يخلط دقيق مع بيض ولبن وزيت ورشة ملح- يطهى الكريب في طاسة غير قابلة للدهن على الوجهين جيدا- ثم يحشى بالبيض والجبنة الشيدر والخيار- ويقدم ساخناقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل أصابع البطاطا المشوية .أصابع البطاطا المشويةمقادير أصابع البطاطا المشويةبطاطاربع كوب زيت زيتونملعقه صغيره بودره ثومملعقه صغيره بودره بصلملعقه صغيره بهارات ايطاليهملعقه كبيره روز ماريملح و فلفلملعقه كبيره جبنه بارميجان مبشورهكاتشب و مايونيز و مسطرده للتقديمطريقة تحضير أصابع البطاطا المشوية-يسخن الفرن على درجة حرارة 200-تخلط البطاطا بزيت الزيتون- تتبل بالتوابل والملح والفلفل- ترص في الصينية-تخبز في الفرن حوالي ½ ساعة