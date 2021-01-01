

طريقة عمل مكياج مخملي ناعم كالمحترفين طريقة عمل مكياج مخملي ناعم كالمحترفين

هناك أكثر من طريقة عمل مكياج مخملي ناعم لجميع المناسبات؛ حيث اكتسبت البشرة المخملية شعبية بسبب قدرتها على جعل البشرة تبدو خالية من العيوب وخالية من المسام ومثالية تمامًا.



ويعتبر طريقة عمل مكياج مخملي ناعم مناسبا للأشهر الأكثر دفئًا لأنه يطفئ البشرة ويقلل من لمعانها، كما ان العديد من النساء تفضل الاعتماد على عمل مكياج مخملي، لتظهر بشكل مختلف، وجذاب بعيدا عن الألوان اللامعة البراقة.



ويجب ان تعتمد العديد من النساء على استخدام طريقة مكياج مخملي من أجل الظهور بشكل مختلف في بعض المناسبات الخاصة، وذلك لتبدو أكثر إشراقا ووضوحا في الجمال والشكل الخارجي.

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وبعيدا عن استخدام مستحضرات التجميل اللامعة، فإن استخدام مكياج مخملي يلفت الأنظار بشكل أكبر في حالة استخدام أدوات المكياج بكل دقه، واختيار الألوان المناسبة الجميلة التي تساعدك في إظهار كافة المفاتن في الوجه سواء العيون والشفاه والخدود ليظهر الوجه بشكل عام مميز ورائع وجذاب.ويمكن لبعض الخطوات ان توضح لكم بالتفصيل طريقة عمل مكياج مخملي ناعم، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تساعد في الحصول على مكياج مخملي بكل سهولة وجاذبية.1- ظلال العيون :ويجب تحديد أنواع الظلال المستخدمة للعين والتي يفضل فيها ظلال العيون البودرة فهو الأكثر انتشارا، بينما يستخدم الكريم للبشرة الجافة ليمنحها الترطيب المناسب لها، ويفضل استخدام ظلال العيون البيج ليتم وضعه على الجفن كامل، مع تحديد الجزء الرموش السفلى باللونالبنى الداكن، يتم تحديد العيون من الداخل بالكحل الأسود، ويفضل التحديد من الأعلى والأسفل، كما يمكن توزيع الظلال الأسود على الرموش السلفي.يتم تحديد الزاوية الخارجية للعين بظلال العيون الأسود، مع دمجه مع الظلال البني الموجود بالعين ليظهر العيون بـ المكياج المخملي الأكثر من رائع وجذاب، ويفضل وضع الكونسول أسفل العين للتخلص من الهالات السوداء والانتفاخات التي تحدث عند اجهاد العيون، ويتم تحديد العيون بالآيلاينر الأسود الذي يأخذ العين كاملة2- الماسكرا :و لتحصل الفتاة على شكل الرموش أكثر كثافة وناعمة وجذابة، يجب ، كما يفضل وضع الماسكارا قبل الآيلاينر ليظهر بشكل مميز.3- أحمر الشفاه :ويجب الاهتمام بالشفاه وإبرازها بشكل رائع وجذاب، وذلك من خلال استخدام مكياج الشفاه المناسب والذي يتناسب مع لون الملابس وشكل الوجه، ويفضل الألوان الجديدة المناسبة للسهرات، والبعد عن الألوان اللامعة أو الفاتحة بشكل كبير.4- الفاونديشن :ويتم وضع الفاونديشن المناسب للبشرة ويتم توزيعه بشكل جيد على الوجه كامل وصولا إلى الرقبة، ويتم التوزيع سواء من خلال الأصابع أو الاسفنجة الخاصة به، ويفضل استخدام الفاونديشن الأفتح درجة واحدة من لون بشره الوجه، والابتعاد تماما من الألوان اللامعة والفاتحة بشكل كبير، كما ينصح باستخدام البودرة المضغوطة التي توضع على الوجه والرقبة وتساهم في تثبيت المكياج ومنع لمعان البشرة.5- البلاشر :ويفضل استخدام أحمر الخدود “البلاشر” باللون الوردي الجميل والغير لامع أيضا ليظهر الخدود بشكل جذاب وكأنها طبيعية ومميزة، باللون المخملي يعتمد على البساطة وعدم التكلف في استخدام الألوان اللامعة والفاتحة.