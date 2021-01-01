نصائح للحفاظ على بشرتك صحية ورطبة



للحفاظ على بشرتك صحية للحفاظ على بشرتك صحية

الحصول على بشرة صحية ومثالية قد لا يحتاج إلى استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، ولكن يمكن لبعض التغييرات الغذائية، والقيام بروتين تنظيف وترطيب للبشرة، أن يساعدك في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة.







قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن أهم خطوات الحصول على بشرة صحية اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة بناءً على نوع البشرة، كما يجب أن يتم التنظيف والترطيب بانتظام.



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وأفادت “أبو الحجاج”، لـ “صدى البلد”، بأن هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب على الجميع اتباعها للحصول على بشرة صحية، ومن أهمها:1- الأساسياتاستخدمي منتجات تعتمد على نوع البشرة، فيجب أن تستخدمي غسولًا جيدًا للوقاية من الشمس أثناء الخروج في الشمس، ولا تنامي بالمكياج، قومي بإزالته تمامًا باستخدام منظف، اغسليه ثم ضعي الكريم الليلي، وحاولي استخدام كمية أقل من المكياج، والابتعاد عن المواد الكيميائية القاسية التي تؤثر سلبًا على الجلد.يجب أيضا استخدام مرطب منفصل وكريمات تقشير للوجه والجسم لكي نعطي فرصة للبشرة أن تتنفس، واستخدام مقشر خفيف، واغسلي الوجه دائمًا بغسول جيد حسب نوع البشرة، استخدمي كذلك منشفة منفصلة للوجه إذا كنتِ تعاني من مشاكل حب الشباب، وإلى جانب هذه الأساسيات التي يتبعها معظمكن، فإن اتباع نظام غذائي نظيف مهم أيضًا للحصول على بشرة منتعشة.2- شرب الكثير من الماءوينصح بتناول 3-4 لترات من الماء يومياً، حيث يطرد الماء الكثير من السموم من خلال العرق، كما ينصح بتناول الفواكه الغنية بالألياف أكثر.3- تجنب الأطعمة المقلية والدهنيةتحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الدهون المتحولة، والأطعمة المصنعة ضارة بصحة الجلد.4- تجنب السكر والحلوياتيقلل الكثير من السكر نسبة الكولاجين ويزيد من الشيخوخة المبكرة عن طريق تشكيل خطوط دقيقة لأن الجلوكوز يؤدي إلى عملية تسمى glycation، وهي الشيخوخة المبكرة.5- تناول المزيد من البذورويؤدي تناول بذور عباد الشمس واليقطين والكتان إلى أن تكون البشرة نضرة وصحية، لأنها بذور غنية جدًا بفيتامين هـ.6- فيتامين سيتناولي فواكه موسمية غنية بفيتامين سي، مثل: البرتقال، الجريب فروت، التوت.7- المكسرات والفواكه الجافةويشمل الفول السوداني والجوز والبندق واللوز والكاجو والزبيب والتين فيتامينات ومعادن مفيدة للبشرة.8- البروتينتناول المزيد من البروتين قد يحافظ على شد الجلد، مثل البيض والسمك، إذ يكون تكوين الكولاجين أكثر عندما يتم تضمين البروتين في النظام الغذائي.