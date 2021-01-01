دراسة: عصير العنب الأحمر يحمي من أمراض القلب



عصير العنب الأحمر عصير العنب الأحمر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد عصير العنب الأحمر من قبل باحثون في جامعة أنجليا روسكين، أن شرب عصير العنب الأحمر يوميًا قد تمنحك جميع الفوائد الصحية و يقيك من الإصابة بالعديد من الأمراض.



وقام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 450.000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا للنظر في آثار استهلاك الكحول المعتدل على صحتهم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد الباحثون، ان شرب عصير العنب الأحمر قد خفض من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 40 في المائة؛ حيث وجد ان الأشخاص الذين يشربون 11 كوبًا من عصير العنب الطبيعي أسبوعيًا فإنهم اقل عرضة للذهاب إلى الطبيب .



وأضاف الباحثون، إلى ان نتائج الدراسة تشير بأن الفوائد ترجع إلى العنب الأحمر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، والتي يمكن أن تحسن وظيفة البطانة الداخلية للقلب وزيادة مستويات الكوليسترول الوقائي.



وأكد الباحثون، ان الأشخاص الذين قاموا بشرب ثمانية إلى 11 كوبًا من العنب الأحمر كان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب الإقفارية.

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وقال الدكتور رودولف شوت ، الأستاذ المساعد في الجامعة والباحث الرئيسي في الدراسة، إن هناك علاقة بين شرب عصير العنب الأحمر والحفاظ على صحة القلب، وذلك بسبب مادة البوليفينول الموجودة في العنب .