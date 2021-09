فوائد الاستحمام بالملح.. وصفات طبيعية لاستخدام ملح البحر

فوائد الاستحمام بالملح فوائد الاستحمام بالملح

فوائد الاستحمام بالملح من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، حيث يشتهر الاستحمام بالملح البحر بخصائصه العلاجية والشفائية ، فضلاً عن قدرته على تخفيف التوتر وتعزيز الصحة العامة.



ملح البحر هو نوع من الملح يأتي من تبخر مياه البحر، الطعم والملمس والمعالجة هي ما يجعل ملح البحر مختلفًا عن ملح الطعام.





عادة لا تتم معالجة ملح البحر أو معالجته بالحد الأدنى لأنه يأتي مباشرة من خلال تبخر مياه البحر ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، بسبب الحد الأدنى من المعالجة ، ومن فوائد الاستحمام بالملح أن يحتوي ملح البحر على العديد من المعادن النادرة مثل:المغنيسيوم،الكالسيوم،الزنك،حديد، البوتاسيوم.نظرًا لاستخدام ملح الطعام في الوصفات وعلى الطعام ، فإنه يخضع للمعالجة لمنحه ملمسًا جيدًا، عندما يحدث هذا تفقد المعادن الموجودة في ملح البحر.يساعد الاستحمام بملح البحر في الحفاظ على نظافة الأجسام مع تخفيف آلام العضلات وتهدئة العقل والقضاء على مسببات الأمراض في جلسة واحدة، يمكن سحب المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في ملح البحر إلى مجرى الدم أثناء الاستحمام الدافئ للتخلص من السموم وتوازن الجسم بالكامل، بالإضافة إلى ذلك يساعد مزيج الملح على تطهير البشرة من الشوائب ، مما يمنحك توهجًا صحيًا وشعورًا بالنعومة والنعومة، وفقا لما نشره موقع healthline.فوائد الاستحمام بالملحإذا كنت تبحث عن طريقة لتخفيف التوتر وتخفيف آلام العضلات وعلاج الجلد المتهيج ، فقد ترغب في أخذ حمام ملح البحر.أثناء النقع في حوض الاستحمام ، بشكل عام ، طريقة لطيفة لتدليل نفسك بعد يوم شاق ، ويقال إن إضافة أملاح البحر تعمل أيضًا على توسيع الفوائد لبشرتك وعضلاتك ومفاصلك.-مفيد للأمراض الروماتيزميةوفقًا لمراجعة منهجية نُشرت في مجلة Seminars in Arthritis and Rheumatism ، تم العثور على حمامات ملح البحر لتكون مفيدة في علاج الأمراض الروماتيزمية ، بما في ذلك:التهاب المفصل الروماتويديالتهاب المفاصل الصدفيةالتهاب الفقرات التصلبيخشونة مفصل الركبة-جيد للبشرةتوضح الدكتورة سابنا باليب ، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة في سبرينج ستريت للأمراض الجلدية: "يوصي أطباء الجلد المعتمدون من مجلس الإدارة بحمامات ملح البحر للمرضى الذين يعانون من الصدفية والأكزيما وأمراض الجلد الجافة الأخرى".هذا ليس مفاجئًا ، خاصةً عندما تفكر في أن حمامات ملح البحر يمكن أن تساعد في تهدئة أعراض بعض الأمراض الجلدية."يمكن أن تساعد حمامات الملح في إزالة القشور وتقليل الحكة المزعجة التي تسببها الصدفية" ، يشرح طبيب الأمراض الجلدية الحاصل على شهادة البورد الدكتور جريتشن فريلينج.وتشير أيضًا إلى أن أملاح البحر قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب والتهاب الجلد التأتبي.-يخفف آلام العضلات وينشط الدورة الدمويةيقال إن الفوائد الأخرى لأخذ حمام ملح البحر تشمل:تنشيط الدورة الدمويةتخفيف تقلصات العضلاتيساعد على تخفيف تصلب المفاصلتلطيف الألم والساقين والقدمين المرهقةالاستحمام بالماء والملح والخلتقول الدكتورة باربرا كوبيكا ، طبيبة التجميل ومؤلفة كتاب The Bath Project: أن الاستحمام بالماء و الملح و الخل بالأخص من أملاح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) وخل التفاح الخام وملح الكوشر (ملح طهي خالٍ من الإضافات) لمدة نصف ساعة مفيد للغاية.حيث تحتوي أملاح إبسوم على نسبة عالية من المغنيسيوم ، مما يساعد على استرخاء العضلات وخفض ضغط الدم، في حين أن هناك القليل من الأدلة العلمية على أن المغنيسيوم الموجود في أملاح إبسوم يمكن امتصاصه عن طريق الاستحمام ، فقد كان علاجًا للأوجاع والآلام لأجيال.يقول الدكتور كوبيكا أن هناك بعض الفوائد: يمكن أن يساعد ملح الكوشير عن طريق تقليل احتباس الماء ، في حين أن خل التفاح غني بحمض الماليك ، وهو مقشر يساعد المنتجات الأخرى ، مثل المرطبات ، على اختراق الجلد ، ويمكن أن يساعد في استعادة الجلد، توازن الأس الهيدروجيني الطبيعي، وفقا لما نشر في dailymail.يقترح الدكتور كوبيكا استخدام ما يصل إلى 200 جرام من ملح البحر أو ملح الهيمالايا بدلاً من أملاح إبسوم، كما تنصح بالبدء بـ 50 مل من خل التفاح ، بما يصل إلى 250 مل إذا كانت بشرتك تتحمل ذلكأما مع أملاح إبسوم ، أي شيء من 200 جرام إلى 1 كجم مناسب.فوائد الاستحمام بـ خل التفاح؟منذ آلاف السنين ، استخدم الأشخاص في جميع أنحاء العالم الخل للأغراض الطبية. اليوم ، بدأ العلماء للتو في التحقيق في الاستخدامات الممكنة لـ للخل لعلاج الأمراض الجلدية مثل عدوى الخميرة، قشرة رأس، الأكزيما.وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2018 ، أنه يمكن استخدام خل التفاح لعلاج الالتهابات التي تسببها سلالات شائعة من البكتيريا. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يوصي الأطباء بعلاجات خل التفاح لمرضاهم.-عدوى الخميرة والتهاب المهبل الجرثوميتحدث عدوى الخميرة والتهاب المهبل الجرثومي بسبب فرط نمو الفطريات أو البكتيريا في المهبل، تحدث هذه الالتهابات عندما تتغلب البكتيريا السيئة على البكتيريا السليمة ، مثل خميرة المبيضات.وجدت دراسة أجريت عام 2018 أجريت خارج جسم الإنسان أن خل التفاح يمنع نمو عدة أنواع من البكتيريا والمبيضات، وجدت هذه الدراسة أن خل التفاح كان أكثر فعالية ضد الخميرة عند مزجه 1: 1 بالماء.-رائحة الجسمتحدث رائحة الجسم عندما يختلط العرق بالبكتيريا الصحية الموجودة على جلدك، قد يقتل خل التفاح بشكل فعال عدة أنواع من البكتيريا الموجودة في جسمك، فإن أخذ حمام خل التفاح يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في التخلص من بعض هذه البكتيريا ، على الأقل مؤقتًا، إنه بديل طبيعي جيد لمزيلات العرق ، والتي تحتوي أيضًا عادةً على عوامل مضادة للبكتيريا.-الأكزيماتشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالأكزيما لديهم درجة حموضة أعلى في الجلد ، مما يعني أن الحاجز الوقائي ليس حمضيًا كما ينبغي.، خل التفاح هو حمض خفيف عند استخدامه موضعيًا ، يمكن أن يساعد في استعادة الحاجز الواقي لبشرتك.في حين أن بعض الأشخاص المصابين بالأكزيما أفادوا بتحسن الأعراض بعد حمام خل التفاح ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد فوائده.طريقة تنظيف الجسم بالملح الخشنتحتوي أجسامنا على نفس تركيز المعادن والعناصر الغذائية الموجودة في مياه البحر ، لذلك فلا عجب أن ملح البحر هو حليف طبيعي لتحقيق التوازن وحماية واستعادة الجسم والجلد ، ومن الاختلافات الرئيسية تحتوي أجسامنا على نفس تركيز المعادن والعناصر الغذائية الموجودة في مياه البحر ، لذلك فلا عجب أن ملح البحر هو حليف طبيعي لتحقيق التوازن وحماية واستعادة الجسم والجلد ، ومن الاختلافات الرئيسية بين ملح البحر والملح العادي هو: المحتوى المعدني: ملح البحر مليء بالمعادن ، بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم ، وكلها تلعب دورًا رئيسيًا في صحة بشرتنا ووظيفتها .عندما يكون التوازن المعدني لبشرتك غير منتظم ، تظهر أعراض مثل الجفاف والبهتان والتهيج والبقع ، خاصة مع حلول الطقس البارد والجاف، يمكن أن يساعد إدخال ملح البحر من المطبخ إلى روتين جمالك في تحقيق التوازن وتحسين الترطيب ، يقوي الحاجز الواقي لبشرتنا ، ويطلق إشارات الاتصال من خلية إلى أخرى التي تتباطأ مع تقدم العمر.طرق أستخدام الملح لتنظيف البشرة- قناع الملح و العسليحتوي كل من الملح والعسل على خصائص مضادة للالتهابات لتهدئة البشرة وتهدئة التشققات والتهيج، كما أنها تساعد على موازنة إنتاج الزيت والحفاظ على الترطيب في طبقات الجلد التي تشتد الحاجة إليها.طريقة الاستخدامامزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر (يفضل أن يكون مطحون ناعماً) مع أربع ملاعق صغيرة من العسل الخام لعمل عجينة قابلة للدهن.ضعيه بالتساوي على بشرة نظيفة وجافة مع تجنب منطقة العين.اتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.قبل الشطف ، انقع منشفة في ماء دافئ للغاية واعصرها برفق.ضع المنشفة الدافئة على وجهك لمدة 30 ثانية.استخدمي أصابعك لتقشير بشرتك بلطف بحركة دائرية مع شطف بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.اتبع روتينك المعتاد للعناية بالبشرة.- تونر للوجه مقشر بالزيتيساعد الملح على تنظيف المسام بعمق ، وتحقيق التوازن بين إنتاج الزيت وإحباط البكتيريا التي يمكن أن تحرض على انتشار حب الشباب.طريقة الاستخدامامزج ملعقة صغيرة من ملح البحر مع أربع أونصات من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ صغيرة حتى يذوب الملح، ضباب على بشرة نظيفة وجافة مع تجنب العينين، يستخدم يوميا او مرتين يوميا.- مقشر الجسم المنعمالملح مقشر طبيعي لطيف يزيل الجلد الميت، كما أنه يحتوي على معادن لتنعيم البشرة واستعادة ترطيبها.طريقة الاستخداماخلطي ربع كوب ملح ونصف كوب زيت زيتون أو زيت جوز الهند الملين في عجينة سميكة. إذا رغبت في ذلك ، أضف 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك، ضعيه في الحمام بمنشفة أو لوفة أو راحتي يديك ، وافركي بشرتك بلطف بحركة دائرية.-مقشر لتجديد شباب البشرةالملح مقشر ينعم البشرة ويعيد ترميم البشرة، يرطب الصبار ويعالج ويساعد على تجدد خلايا الجلد ، بينما اللافندر مطهر طبيعي يعمل على زيادة الدورة الدموية.طريقة الاستخدامامزج نصف كوب من الملح ، وربع كوب من عصير الصبار النقي أو الجل ، وربع كوب من الزيت (اختيارك!) ، وملعقة كبيرة من زهور اللافندر المجففة ، و 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي. يجب أن يشكل الخليط الناتج عجينة سميكة ؛ إذا كان جافًا جدًا ، أضف بضع قطرات إضافية من الزيت، ضعيه في الحمام بمنشفة أو لوفة أو راحتي يديك ، وافركي بشرتك بلطف بحركة دائرية.