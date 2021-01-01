صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام وشفط الدهون وتجميل الوجه والفكين، أن عملية زراعة الثدي عن طريق الحقن بالسليكون يوجد معتقد خطأ مرتبط بها وهو ان السليكون يتسبب فى بعض الامراض مثل سرطان الثدي، وما الى ذلك لكن بعض الدراسات الطبية أثبتت أن السليكون امن جدا على صحة الانسان ولا يسبب أي مشاكل صحية وحاصل على موافقة الصحة العالمية.
وقال الدكتور هيثم النجار، يوجد العديد من انوع السليكون ولكن هناك 7 انواع فقط هم مصرح بهم من منظمة الصحة العالمية ومع ذلك لم يثبت علمياً ان زراعة السليكون تسببت لاي سيدة باي نوع من انواع الاورام فهي امنه تماماً حتى اثناء الرضاعة، وتتم العملية من خلال جرح طوله حوالى 4 سم ويتم زراعة السليكون جزء تحت عضلة الثدي والجزء الآخر أسفل الغدة الخاصة بالثدي، وبالتالي لا يوجد علاقة بين السليكون والغدة الخاصة بانتاج اللبن عند الام مما يمكن الام من ممارسة الحياة الطبيعة والرضاعة بشكل طبيعي بعد حوالى 15 يوم من عملية تكبير الصدر ولا يوجد اى الم مصاحبة للعملية.
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التعليقات على هل السيليكون يؤدي للإصابة بـ سرطان الثدي؟ طبيب يوضح
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