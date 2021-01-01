علامة في البطن تؤكد إصابتك بمرض خطير في الكبد



مرض خطير في الكبد مرض خطير في الكبد

هناك العديد من العلامات التي تشعر بها في البطن، و تنذرك بأنك تعاني من مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، ويجب عند ظهور هذه العلامات مراجعة الطبيب سريعا، لأنها دليل على وجود مرض شديد في الكبد.







أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي



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ويعتبر ظهور تورم منطقة البطن السفلية، والذي يطلق عليه "الاستسقاء" يشير إلى إلى أن الشخص يعاني من مرض الكبد الدهني، بالإضافة إلى تورم أسفل البطن.وهناك عددا من الأعراض يمكن الاسترشاد بها لمعرفة درجة الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وفقًا لما نشر في موقع "بريتش ليفر ترست"، ومنها:1- اصفرار العينين والجلد (اليرقان)2- حدوث الكدمات لى مناطق متفرقة من الجسم3- البول الداكن4- قيء الدم5- البراز الأسود6- فترات من الارتباك أو ضعف الذاكرة7- حكة في الجلدوكشفت العديد من الدراسات والأبحاث، ان الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والذين تظهر عليهم أي من الأعراض المذكورة أعلاه، يجب ان يحصلوا على عناية طبية عاجلة.ويعتبر مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد وعادة ما تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة إذا لم تتم معالجتها.وغالبًا ما يتم تشخيص هذا المرض من خلال فحص الدم الذي يسمى اختبار وظائف الكبد، حيث يظهر نتيجة غير طبيعية ويتم استبعاد حالات الكبد الأخرى، مثل التهاب الكبد.ولكن اختبارات الدم لا يمكنها ان تكتشف الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، يمكن أيضًا رصد الحالة أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية لبطنك، وهو نوع من الفحص يتم فيه استخدام الموجات الصوتية لإنشاء صورة لداخل جسمك.ولا يعرف الخبراء بالضبط سبب تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص بينما آخرون ربما لديهم الأعراض ذاتها لكنهم لا يعانون من مرض الكبد الدهني، ولكن هناك ارتباط بين هذا المرض وبين بعض بعض العلامات، وتشمل :زيادة الوزن أو السمنةمقاومة الأنسولين، حيث لا تمتص الخلايا السكر استجابةً لهرمون الأنسولينارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يشير إلى مقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2وجود مستويات عالية من الدهون، وخاصة الدهون الثلاثية، في الدم.ويبدو أن ترسب الدهون في الكبد تسبب المشاكل الصحية، وتعمل هذه الدهون الزائدة كسم لخلايا الكبد، مما يتسبب في التهاب الكبد، مما قد يؤدي إلى تراكم النسيج الندبي في الكبد.لسوء الحظ، لا توجد أي أدوية يمكنها علاج الكبد الدهني، لكن الأطباء غالبا ما ينصح الاطباء بإجراء تغييرات على نمط حياته لمنع تدهور الحالة، وفقدان الوزن ولكن ليس بسرعة كبيرة والوصول إلى الوزن المثالي دون الإكثار في خسارة الوزن حتى لا يتضرر الكبد.