خطط جديدة من الإخوان.. أحمد موسى يحذر المصريين من أمر خطير

آخر الأخباراخبار مصر › خطط جديدة من الإخوان.. أحمد موسى يحذر المصريين من أمر خطير

صورة الخبر: خطط جديدة من الإخوان
خطط جديدة من الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه من الضروري الحذر من خطط جماعة الإخوان المستقبلية؛ خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الإخوان مازالوا متواجدين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تعيد تنظيم خطوطها مجددا وسوف يغيروا طريقة تواجدهم داخل المجتمع ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية تقود حملة تشكيل ضد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى :" في المستقبل ستغير جماعة الإخوان الإرهابية طريقة توغلها داخل المجتمع المصري ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خطط جديدة من الإخوان.. أحمد موسى يحذر المصريين من أمر خطير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10815

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager