قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه من الضروري الحذر من خطط جماعة الإخوان المستقبلية؛ خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الإخوان مازالوا متواجدين".
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التعليقات على خطط جديدة من الإخوان.. أحمد موسى يحذر المصريين من أمر خطير
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