النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟



واقعة الممرض واقعة الممرض

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حول إهانة أستاذ ورئيس قسم عظام، لعضو هيئة تمريض "بحسب الفيديو المتداول" بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع حقوق وواجبات الفرق الطبية،ووخاصة بعد أمر الطبيب للمرض بالسجود لكلبه.



وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة "فيديو الطبيب" داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه قال عادل سالم الممرض الذي تعرض للاهانة ان الفيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعى منذ شهور ولم يتوقع نشره على فيسبوك ، مشيرا إلى أنه مدمر نفسيا جراء هذا الفيديو الذى شهر به أمام أسرته وأهالى قريته.

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وتابع الممرض قائلا :" اللي نشر الفيديو أذاني في لقمة عيشي وأساء لأولادي ولبلدي متابع: مش قادر أمشى فى الشارع وأتحمل أشوف الفيديو تانى وحسبى الله ونعم الوكيل".ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، ووجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.