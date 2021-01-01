اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين ضد سياسة ماكرون.. فيديو

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اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في فرنسا، حيث تجمع حوالي 200 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، بينهم أكثر من 30 ألف في العاصمة باريس ضد قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلقة بسياسة التطعيم ضد كورونا.



وللأسبوع التاسع على التوالي، تشهد فرنسا احتجاجات ضد نظام الشهادة الصحية الذي يفرض حيازة وثيقة تثبت تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا أو فحصا سلبيا، من أجل دخول الحانات والمطاعم واستخدام المرافق الصحية وفي القطارات.

وتحولت احتجاجات اليوم إلى أعمال عنف وشغب في باريس، حيث نشرت وسائل إعلامية مقاطع توثق الاشتباكات بين المحتجين والأمن.

واستخدم الأمن العصي لتفريق المتظاهرين، كما استخدم الضباط الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وانتشرت القوات الفرنسية في شارع الشانزليزيه وقامت بقمع المتظاهرين الرافضين لنظام الشهادة الصحية الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

https://twitter.com/i/status/1436623072287731714

المصدر: elbalad

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