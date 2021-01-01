اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في فرنسا، حيث تجمع حوالي 200 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، بينهم أكثر من 30 ألف في العاصمة باريس ضد قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلقة بسياسة التطعيم ضد كورونا.
وللأسبوع التاسع على التوالي، تشهد فرنسا احتجاجات ضد نظام الشهادة الصحية الذي يفرض حيازة وثيقة تثبت تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا أو فحصا سلبيا، من أجل دخول الحانات والمطاعم واستخدام المرافق الصحية وفي القطارات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين ضد سياسة ماكرون.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق