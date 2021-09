تعرف على مواصفات هاتف أنفنيكس القادم تعرف على مواصفات هاتف أنفنيكس القادم

كشفت أحدث التسريبات أن أنفنيكس تعمل على هاتف مجهز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ومنظار 5x صور، ويوجد المنظار في الأسفل ويبلغ طوله البؤري 125 مم وفتحة f / 3.4.



وتُعد هذه المواصفات نموذجية إلى حد ما للمنظار، لكن هذه الكاميرا أعلى بكثير مما وضعته Infinix حتى الآن وتحتوي فقط على عدستين تليفوتوغرافيتين باسمها وكانت تلك 2.



والكاميرا الرئيسية هي الأولى من نوعها في مجموعة هواتف الشركة فهي تحتوي على مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، ولا نعرف أي منها حتى الآن، لكنها قفزة كبيرة أخرى على الطرز السابقة حيث تتفوق على 64 ميجابكسل، على سبيل المثال، Infinix Note 10 Pro.

ويتيح هذا المستشعر عالي الدقة تكبيرًا رقميًا عالي الجودة لسد الفجوة في المنظار، ولديها خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS) وهناك كاميرا بزاوية عريضة جدًا في الخلف مع عدسة مقاس 13 ملموفي سياق آخر تستعد أنفنيكس الشركة العالمية الرائدة فى مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، لإطلاق أحدث هواتفها Zero 8 في السوق المصري يوم 12 سبتمبر الجاري، والذي يعد هاتف الفئة العليا (flagship) الرئيسي للشركة خلال عام 2020.وكعادتها تعيد أنفينكس صياغة قواعد جديدة للمنافسة تقوم على وعدها الدائم لمستخدميها فى مصر والعالم بتقديم أحدث تكنولوجيا فى مجال صناعة الهواتف الذكية بسعر مقبول فى متناول يد الشباب الذين يمثلون الجمهور المستهدف للشركة فى الأسواق التي تعمل بها، حيث تسعى دائما لوضعهم فى طليعة المستخدمين للتكنولوجيا الحديثة.ويأتى تصميم هاتف Zero 8 وفق الرؤية الإستراتيجية لشركة Infinix المبنية على أحدث تقنيات البحث والتطوير والذي بذلت فيها الشركة مجهود ضخم للخروج بتصميم جديد وانيق للهاتف وفق أحدث معايير صناعة الهواتف الذكية بهدف تحقيق مكانة كبيرة لهاتف Zero 8 فى سوق الهواتف الذكية حول العالم.ويقدم Infinix Zero 8 كاميرا قوية ومتعددة الاستخدامات حيث تأتي الكاميرات الخلفية الأربع بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة وكاميرا سيلفي ثنائية في الأمام بدقة 48 ميجابكسل بزاوية عريضة، بالإضافة إلى الوضع الليلي الفائق الذي يتيح التفاصيل دقيقة حتى في أصعب ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل خوارزمية Zero 8's RAW، والتي تنتج صورًا واقعية تحت كافة الظروف، بينما تساعد مجموعة الكاميرات الأمامية ذات الإطار الكامل والزاوية العريضة للغاية بدقة 48 ميجابكسل في التقاط صور شخصية خالية من العيوب، وتدعم تقنية Vidhance”" أو مثبت الدوران فيديوهات عالية الدقة حتى مع الحركة المستمرة.ومن المتوقع أن يأتى هاتف Zero 8 بمعالج MTK Helio G90T ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.05 جيجاهرتز، وبذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت + سعة تخزين 128 جيجابايت، مع شاشة كبيرة بحجم 6.85 بوصة FHDوالمفاجأة التى ستكشف عنها أنفنيكس خلال حفل الإطلاق هي أن الهاتف يتضمن نظام تبريد سائل ثلاثي الأبعاد متعدد الطبقات حديث يستخدم 10 طبقات من مواد تبديد الحرارة للحفاظ على أداء Zero 8 في أفضل حالاته، مع البطارية ذات السعة الكبيرة 4500 مللي أمبير، وبسرعة شحن فائقة تبلغ 33 وات، يتم إعادة شحن بطارية Zero 8 فى خلال 30 دقيقة فقط.ولم تفصح الشركة حتى الآن عن سعر الهاتف الذى سيطرح به فى السوق المصرى والذى سيتم الإعلان عنه فى حفل أونلاين يوم 12 سبتمبر الجارى، وإنْ كانت بعض الدلائل تشير إلى أن الشركة تنوى إشعال المنافسة فى سوق الهواتف الذكية من خلال سعر منافس لم تشهده فئة الهواتف العليا من قبل.