

قبل طرحه.. مميزات وعيوب آيفون 13 قبل طرحه.. مميزات وعيوب آيفون 13

ما زالت شركة آبل تبهرنا بالتطور والتكنولوجيا، التي تعمل عليها في كل نسخة جديدة تطرحها، وبعد إعلان طرح نسخة جديدة من آيفون 13، انتشرت أخبار كثيرة حول هذه النسخة.



ومن أبرز مميزات هذا الإصدار أنه يحتوي على كاميرات حديثة تتيح التقاط الصورة بتقنية عالية الدقة، كما يحتوي على تقنية جديدة توازي التصوير السينمائي، وتتوفر فيه ميزة تصوير الفيديو بجودة عالية.



أما بالنسبة لعيوب آيفون 13، فتتمثل في أنه غير مزود بماسح بصمة الإصبع، وافتقاره لمنفذ سماعة الأذن.