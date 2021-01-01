يُطلق تلسكوب الفضاء جيمس ويب على صاروخ آريان 5 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 18 ديسمبر، بعد أن تم تأجيل إطلاق هذا التلسكوب الذى يعد خليفة هابل عدة مرات، وكان آخر تأخير من 31 أكتوبر إلى التاريخ الجديد في ديسمبر 2021، وسيسمح المشروع المشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية CSA لعلماء الفلك بمراجعة تاريخ الكون أكثر من أي وقت مضى.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيقلع من ميناء الفضاء الأوروبي في غيانا الفرنسية فوق صاروخ آريان 5 في الرحلة VA256، حيث سيكون ثالث صاروخ أريان سبيس في عام 2021.
وعندما يصل إلى موقعه النهائي في مدار حول الشمس، على بعد 930 ألف ميل من الأرض، سيكون أكبر وأقوى تلسكوب أرسل إلى الفضاء على الإطلاق.
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التعليقات على ناسا تعلن موعد إطلاق تلسكوبها الفضائى جيمس ويب
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