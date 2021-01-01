

"أكبر مشكلة في أندرويد" قد تزداد سوءا حال صدقت شائعة جديدة حول "آيفون 13" "أكبر مشكلة في أندرويد" قد تزداد سوءا حال صدقت شائعة جديدة حول "آيفون 13"

يمكن القول (والأمر ليس سرا) إن "آيفون" يتقدم على "أندرويد" عندما يتعلق الأمر بالقوة الخام.



وتأتي مجموعة آبل الحالية من أجهزة A14 التي تعمل بالطاقة Bionic، على رأس قائمة السرعة مع الإحصائيات التي نشرها Geekbench والتي توضح مدى تقدم "آيفون 12" على الأجهزة المنافسة.



وكشفت النتائج المعيارية الأخيرة أنه لا شيء يقترب من التغلب على شرائح آبل، حيث حصل "آيفون 12 Pro Max" على درجة متعددة النواة 3936 - مقارنة بـ 3100 لـ Galaxy S21 Ultra.

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وإذا لم يكن ذلك سيئا بما فيه الكفاية، فقد تكون الأمور على وشك أن تزداد سوءا بالنسبة لنظام "أندرويد"، مع إشاعة جديدة تشير إلى أن "آيفون 13" القادم سيكون أقوى من أي شيء رأيناه من قبل.ويشير تسريب غير مؤكد، نُشر مؤخرا على "تويتر"، إلى أن معالج آبل التالي - الذي يُشاع أنه سيُطلق عليه A15 Bionic - يمكن أن يكون أسرع بنحو 13%.وتشير الإحصائيات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إلى أنها ستكون أقوى بكثير من الشريحة الجديدة، المسماة Exynos 2200، والتي تنتجها سامسونغ لأجهزتها المستقبلية.وإذا كان هذا صحيحا، فقد يعني ذلك، مرة أخرى، أن آبل تظل في موقع الصدارة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة التي تتمتع بأكبر قدر من الجاذبية.وبالطبع، يجب أخذ هذه الدرجات مع قليل من الحذر، لأنه من غير الواضح كيف أجريت الاختبارات وما إذا كانت الأمور ستتغير عند إجراء مقارنات في العالم الحقيقي في المستقبل.