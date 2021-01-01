سوبارو WRX 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياًَ “صور ومواصفات”

المربع نت – أزاحت سوبارو الستار عن WRX الجيل الخامس الجديد بدفع كلي وتصميم جديد خارجياً وداخلياً ومنصة جديدة ومحرك مختلف، كما حصلت السيارة على فئة GT الرائدة الجديدة لعام 2022.
وحصلت السيارة على محرك 2.4 لتر 4 سلندر تيربو جديد بقوة 271 حصان وعزم 349 نيوتن متر، وهي زيادة محدودة 3 أحصنة فقط عن الجيل الرابع، مع وصله بناقل يدوي 6 سرعات أو CVT، وإرسال القوة للعجلات الأربعة.
وانتقلت WRX للمنصة العالمية الجديدة لسوبارو بتحسينات عميقة في معدلات الثبات وانخفاض مركز جاذبية السيارة، وبالنسبة للتحديثات الجمالية فتشمل مصابيح أمامية LED جديدة وشبك أمامي أكبر حجماً.
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التعليقات على سوبارو WRX 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياًَ “صور ومواصفات”
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