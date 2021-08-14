

سعر الدولار اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 سعر الدولار اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزى 15.64جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (مصرف ابوظبى الاسلامى ،الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات ، التعمير والإسكان )نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، قناة السويس،المصرى الخليجى، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ،الكويت الوطنى NBK، مصر إيران للتنمية)نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيهسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك( فيصل الإسلامي، الإسكندرية،قطر الوطني QNB) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيعوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيهوكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.