وافقت البورصة المصرية، على مقترح وضع خارطة لإدراج الشركات العائلية التي لديها الرغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الشركات في مصر، وتتنوع بين متوسطة الحجم وكبيرة، والتي يمكن أن تثري البورصة.
ووفقا لموقع «إيجيبت فورود»، فقد جاء ذلك استجابة من محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لاقتراح لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، خلال لقاء نظمته اللجنة مع رئيس البورصة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرها من الشركات، للوقوف على ما تواجهه من تحديات للإدراج بالبورصة من الناحية القانونية والضريبية، وتتوقع اللجة طرح الشركات العائلية سيزيد من الطروحات الجديدة IPO، كما سيودي إلى زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة، وفقا لما أكده حسن حسين رئيس اللجنة.
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التعليقات على عاجل.. البورصة توافق على مقترح إدراج الشركات العائلية
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