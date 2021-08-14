

سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

عاد سعر الذهب، للارتفاع صباح الجمعة، 10 سبتمبر 2021، بسبب هبوط مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية ، وفى مصر ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة متأثرة بالارتفاع العالمى ، حيث ارتفع الذهب بقيمة 2 جنيه في الجرام بعدما فقد نحو 8 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية .



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أسعار الذهب في مصر صباح الجمعة:

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 896 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 784 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 671 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب ما بين 6272 جنيها.

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أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة:ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، بسبب تراجع الدولار ، عقب صدور تصريحات من عضو الفيدرالى الأمريكى بومان ، مساء أمس ، بضرورة خفض شراء السندات ، مما دفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كأداة للتحوط، مما تسبب فى تخطى الذهب حاجز 1800 دولار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسوية، بنسبة 0.19% وتم التداول عند 1801.75 دولارا للأوقية، انخفض الدولار بنسبة 0.19% أيضا، وتترقب أسعار الذهب، بيانات التضخم والتى من المنتظر ان تصدر الجمعة، وفق قياس مؤشر المنتجين، والذى سجل فى أغسطس مستوى 6.2% ، وتؤثر هذه البيانات بشكل كبير على اتجاه مؤشر الذهب خلال السبوع المقبلوسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 795.93 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,801.08 $ .