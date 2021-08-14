عاد سعر الذهب، للارتفاع صباح الجمعة، 10 سبتمبر 2021، بسبب هبوط مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية ، وفى مصر ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة متأثرة بالارتفاع العالمى ، حيث ارتفع الذهب بقيمة 2 جنيه في الجرام بعدما فقد نحو 8 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية .
وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :
أسعار الذهب في مصر صباح الجمعة:
أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 896 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 784 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 671 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب ما بين 6272 جنيها.
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التعليقات على سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021
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