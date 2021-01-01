

«ناسا» تعلن نجاح عملية جمع أول عينة من صخور المريخ «ناسا» تعلن نجاح عملية جمع أول عينة من صخور المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن نجاح المركبة «بيرسيفيرانس» في جمع أول عينة تم استخراجها من سطح الكوكب الأحمر «المريخ» لتحليلها على الأرض.



وقالت الوكالة إن المركبة «بيرسيفيرانس» تمكنت من جمع عينة أكثر سمكا بقليل من قلم رصاص من قاع بحيرة قديمة على سطح المريخ ثم وضعتها في أنبوب للعينات من التيتانوم وأحكمت إغلاقه.



وأثنى رئيس ناسا ورائد الفضاء السابق بيل نيلسون على الأمر ووصفه بأنه «إنجاز تاريخي».

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جمع ما يصل إلى 43 عينة معدنية على مدى الشهور القليلة المقبلة من قاع حفرة جيزيرو وهي حوض واسع يعتقد العلماء أن المياه كانت تنساب فيه وأن الميكروبات ربما عاشت هناك قبل مليارات السنين.وجمع العينات المعدنية جزء أساسي من مشروع بيرسيفيرانس الذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار.ومن المزمع أن تنقل مهمتين للمريخ في المستقبل، إحداهما لـ«ناسا» والأخرى لوكالة الفضاء الأوروبية، هذه العينات إلى الأرض خلال السنوات العشر المقبلة حيث سيفحصها علماء الأحياء الفلكية بحثا عن مؤشرات على حفريات لكائنات حية دقيقة.وستمثل مثل هذه الحفريات أول دليل دامغ على وجود أي شكل من أشكال الحياة خارج كوكب الأرض يوما ما.