تفاصيل إطلاق إنذار الدخان في محطة الفضاء الدولية

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تفاصيل إطلاق إنذار الدخان في محطة الفضاء الدولية

انطلقت أجهزة إنذار الدخان في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في الساعات الأولى، الخميس، وأفاد الطاقم بأنهم لاحظوا دخانًا ورائحة بلاستيك محترق.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية«روسكوزموس» إن الحادث وقع في وحدة زفيزدا «Zvezda» الروسية، ووقع أثناء إعادة شحن بطاريات المحطة.

ووفقًا لوكالة «روسكوزموس»، قام الطاقم بتنشيط مرشحات الهواء وعادوا إلى الراحة الليلية بمجرد عودة جودة الهواء إلى طبيعتها. وأشارت الوكالة إلى أن الطاقم سيواصل السير في الفضاء، الخميس، كما هو مخطط.

ويتم تشغيل المحطة الفضائية حاليًا بواسطة رواد فضاء ناسا مارك فاندي هي وشين كيمبرو وميجان ماك آرثر. ومن وكالة «روسكوزموس» الروسية، أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف. ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أكيهيكو هوشيد، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت.

ومن المقرر أن يقوم نوفيتسكي ودوبروف بمسيرة في الفضاء لمدة 6 ساعات لمواصلة دمج مختبر ناوكا العلمي «Nauka»- المعروف أيضًا باسم ترقية الوحدة النمطية للمختبرات متعددة الأغراض أو ببساطة الوحدة النمطية للمختبرات متعددة الأغراض- والذي وصل المحطة الفضائية في يوليو. وبعد فترة وجيزة من الالتحام، حدثت مشكلة من خلال إطلاق محركاته عن طريق الخطأ، وهو حادث ألقى مسؤولو الفضاء الروس باللوم فيه على عطل في البرنامج.

المصدر: المصرى اليوم

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