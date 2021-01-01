تويتر يبدأ في اختبار ميزة «المجتمعات» اليوم

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تويتر يبدأ في اختبار ميزة «المجتمعات» اليوم

يختبر «تويتر» ميزة «المجتمعات»، بداية من اليوم، الطريقة الجديدة للوصول بسهولة إلى الأشخاص الذين يتشاركون الاهتمامات نفسها.

وترى المنصة «تويتر» أن بعض المحادثات أو الموضوعات التي يرغب الأشخاص في تناولها قد تكون مثيرة للاهتمام لدى عدد معين فقط من الأشخاص أحياناً، وعند الانضمام إلى مجتمع يمكن للأفراد التغريد مباشرة إلى تلك المجموعة بدلًا من التغريد لجميع متابعيهم. ويمكن للأعضاء في «المجتمع» نفسه فقط الرد والانضمام إلى المحادثة للحفاظ على ارتباطها وعمقها.

وبينما يمكن التغريد لمجتمع محدد لإجراء محادثة مركزة، فإن صفحات المجتمعات والخط الزمني ستظل متاحة للجمهور حتى يتمكن أي شخص من قراءة تغريدات المجتمع واقتباسها والإبلاغ عنها انطلاقاً من رغبة «تويتر» في مواصلة دعم المحادثات العامة ومساعدة الأشخاص في العثور على المجتمعات التي تنسجم مع اهتماماتهم مع توفير مساحة أكثر خصوصية للمحادثة.

المصدر: المصرى اليوم

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