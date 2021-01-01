

مصر تتصدر قائمة «فوربس» للشباب الأكثر تأثيرًا مصر تتصدر قائمة «فوربس» للشباب الأكثر تأثيرًا

أعلنت مجلة «فوربس» عن قائمة الشباب العربى الأكثر تأثيرًا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذين برزت مواهبهم الواعدة خلال العام 2021، وتحت اسم 30 under 30 أو 30 تحت عمر الـ30، احتلت مصر الصدارة بأعلى معدل تمثيل فى القائمة من خلال 8 مشاركين، تليها لبنان والأردن بـ4 لكل منهما. فى حين يقيم 12 عضوًا من أعضاء القائمة فى الإمارات، و4 منهم فى مصر.



وحسب معايير المجلة العالمية، تم اختيار الشباب وفقًا لمواهبهم فى ست فئات شملت: الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والتمويل والإبداع والتأثير الاجتماعى. واللافت أن الفئة الأخيرة - التأثير الاجتماعى- كانت الأبرز بين الشباب الفائز بـ 7 مقاعد ضمن القائمة، تليها الرياضة فى المركز الثانى بـ6 مشاركات، ثم الإبداع بـ5 مشاركتين وهو ما يدلل على قوة المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى إن شهرتهم تخطت رواد الأعمال والرياضيين.



وتصدر اسم رائد الأعمال يوسف سالم، المدير التنفيذى لشركة سويفل قائمة فوربس، وكذلك شملت القائمة أسماء مصرية واعدة مثل: صاحبة الميدالية الذهبية لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020 لاعبة الكاراتيه فريال عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة «ليرا» مارك بانوب، رئيس قسم التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة «بوسطة» أحمد جابر، كذلك، آلان الحاج، مصطفى منيسى وإسلام شوقى الشركاء المؤسسون لشركة «باى موب»، وعلى سلامة، الرئيس التنفيذى والمؤسس لمنصة (EMPWR).

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وتشير المجلة إلى أن الترشيح يتم عن طريق الموقع الإلكترونى، ويسمح للشاب بالترشح بشرط أن تنطبق عليه المعايير، وأعلنت أنه بالفعل تلقى فريق العمل أكثر من 300 ترشيح لتلك القائمة، تم فرزها وإجراء جولتين من التقييمات للخروج بقائمة مختصرة تضم 60 مرشحًا. ثم تمت الاستعانة بمحكّمين مستقلين، جميعهم خبراء لتحديد 30 اسما فقط.وعن معايير الاختيار تقول المجلة: «نظرنا فى البيانات القابلة للقياس الكمى، مثل الأموال التى جمعوها، والإيرادات، وقيمة الصفقات، وعدد الأشخاص المستفيدين، وعدد العملاء، والجوائز التى فازوا بها، بالإضافة إلى عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعى».