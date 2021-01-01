طردت شركة «أبل» الأمريكية، اليوم، كبيرة مديري البرنامج الهندسي أشلي جوفيك، بدعوى انتهاك قواعد الشركة وتسريب معلومات سرية. ويأتي إجراء الطرد من أبل بتهمة تسريب معلومات سرية، بعدما زعمت «جوفيك» علانية بوجود مشاكل مثل التنمر والمراقبة والسلامة في مكان العمل في الشركة الأمريكية، وفقا لموقع «ذا فيرج» التقني.
موظفة «أبل» المطرودة بتهمة تسريب معلومات سرية: «واجهت تهدديات»
وتقول الموظفة المطرودة من «أبل»: «عندما بدأت في إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة في مكان العمل في مارس الماضي، وواجهت انتقاما وترهيبا، بدأت في إعداد نفسي لحدوث شيء كهذا بالضبط، أشعر بخيبة أمل لأن الشركة التي أحببتها منذ أن كنت طفلة صغيرة تعامل موظفيها بهذه الطريقة».
وأثارت «جوفيك» مخاوف من أن مكتبها في مبنى «أبل» يقع في موقع ممتاز، مما يعني أنه يتطلب إشرافًا خاصًا، وتقول أيضًا إنها واجهت مضايقات وتنمر من مديرها وأعضاء فريقها، وفي الآونة الأخيرة، بدأت في إثارة مخاوف حول الخصوصية المتعلقة بسياسات «أبل» وحول كيفية البحث عن هواتف الموظفين ومراقبتها، ثم جرى منحها إجازة إدارية في أوائل أغسطس، بينما تحقق «أبل» في بعض هذه المخاوف، وهو ما تقول إنها طلبته كملاذ أخير.
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التعليقات على «أبل» تنتقم من موظفة أعلنت تعرضها للتنمر: طرد بتهمة تسريب معلومات سرية
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