

مفاجأة في حالة المصاب بـ«عضة سمكة قرش» بالساحل الشمالي: الجرح بسيط مفاجأة في حالة المصاب بـ«عضة سمكة قرش» بالساحل الشمالي: الجرح بسيط

حالة من الذعر أصابت بعض المواطنين في الساحل الشمالي، عقب تداول واقعة مروعة لرجل قال إنه تعرض لهجوم من سمكة قرش، تسببت في قطع جزء من ذراعه.



وأوضح الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين المركزي بمرسى مطروح، أن الشاب قال إنه تعرض لعضة من سمكة قرش، اليوم على إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، مضيفًا: «نفس الكلام اللي قاله لينا قاله في التحقيقات لكن منعرفش صحة مهاجمة سمكة ليه من عدمها لكننا تعاملنا مع الجرح على الفور».



مفاجأة في حالة المصاب بـ«عضة سمكة قرش»: الجرح بسيط

وعن آخر تطورات الحالة الصحية، قال «الملواني» خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الشاب فور قدومه إلى المستشفى خضع إلى فحوصات طبية، أكدت أنه لم يتعرض لأي قطع في الأوعية الدموية أو الأوتار الداخلية.

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ولكن الجرح كان بسيطا إلا أنه احتاج إلى تدخل جراحي استغرق قرابة الساعة، بحسب «الملواني»: «دخل الرجل غرفة العمليات واستغرقت خياطة الجرح مدة ساعة، دون الحاجة لأي ترقيع بعد إجراء العملية».وأكد «الملواني» أن الحالة مستقرة الآن وستظل تحت المراقبة لمدة 24 ساعة: «بعد مرور تلك المدة سيتمكن الرجل من مغادرة المستشفى على الفور».وكان مصدر مسؤول في القرية السياحية التي شهدت واقعة هجوم سمكة قرش، قد أوضح أنه تم منع نزول المصطافين وجميع رواد القرية إلى البحر، اليوم الجمعة، بعد هجوم واقعة هجوم سمكة مفترسة على رجل، وتعليق النزول إلى الشاطئ لحين إشعار آخر ورفع الرايات السود، ورفع حالة الطوارئ في منتجع مراسي.معلومات عن المصاب بـ«عضة قرش» في الساحل الشماليالمصاب يدعى طارق خلف محمد حامد.يبلغ من العمر 58 عاما، ويقطن في محافظة الإسكندرية.يصل حجم الجرح الذي تعرض له إثر هجوم سمكة مفترسة عليه، حوالي 5*20 سم.