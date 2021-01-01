يتحفظ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على فكرة الدفع بالثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني على مرحلة واحدة للانخراط في صفوف الأهلي مع بداية المنافسات الرسمية عقب انضمام الثنائي للفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية الجارية، خشية من تكرار الخطأ الذي ارتكبه مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر السابق والمنضم حديثا إلى مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة.
ودفع موسيماني ببواليا في مباريات الأهلي بعد الانضمام لصفوف الأهلي مباشرة، حيث شارك أساسيا في المباريات بعد 48 ساعة فقط من انضمامه لصفوف الفريق الأحمر، وهو ما أثر بالسلب على انطلاقته مع الأهلي، لاسيما وأنه لم يكن قد انسجم مع باقي اللاعبين ويحدث تفاهم بينهم، وكان نتيجته ابتعاده عن التهديف مع الأهلي وفقدان ثقته في نفسه ومعاندته للشباك.
ويرغب موسيماني في عدم تكرار الأمر مع تاو وميكيسوني وأن يمنحهم الفرصة الكافية للانسجام والانخراط وسط المجموعة، على أن يتم الدفع بهم في مباريات الأهلي بالتدريج خشية من تكرار سيناريو بواليا مرة أخرى، لاسيما أن أحدهم قادم من الدوري الانجليزي والثاني من الدوري التنزاني والاثنين يختلفان في ططريقة لعبهما عن الدوري المصري.
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التعليقات على الأهلي يرفض تكرار خطأ بواليا مع تاو وميكيسونى
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