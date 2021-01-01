اتحاد الكرة يعلن تخفيف عقوبة شيكابالا الأسبوع المقبل.. واتجاه لإيقافه شهرين

آخر الأخباراخبار الرياضة › اتحاد الكرة يعلن تخفيف عقوبة شيكابالا الأسبوع المقبل.. واتجاه لإيقافه شهرين

صورة الخبر: شيكابالا
شيكابالا

استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك على أن تعلن اللجنة العقوبة الجديدة بعد التخفيف عقب اجتماعها الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر بلجنة التظلمات عن أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة خاصة أن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر يضر بنادى الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادى للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا. 

وتتجه النية لدى لجنة التظلمات لتقليص عقوبة شيكابالا لتصبح الإيقاف من شهرين إلى 3 أشهر فقط، مع تقليص الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.

وحدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

جاء ذلك خلال تسلم المستشار الشوربجى تظلم نادي الزمالك خلال الفترة المنصوص عليها لائحيا.

شيكابالا عقوبة شيكابالا إيقاف شيكابالا اتحاد الكرة الزمالك لجنة التظلمات

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اتحاد الكرة يعلن تخفيف عقوبة شيكابالا الأسبوع المقبل.. واتجاه لإيقافه شهرين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28088

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager