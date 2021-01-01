استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك على أن تعلن اللجنة العقوبة الجديدة بعد التخفيف عقب اجتماعها الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر بلجنة التظلمات عن أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة خاصة أن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر يضر بنادى الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادى للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.
وتتجه النية لدى لجنة التظلمات لتقليص عقوبة شيكابالا لتصبح الإيقاف من شهرين إلى 3 أشهر فقط، مع تقليص الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.
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التعليقات على اتحاد الكرة يعلن تخفيف عقوبة شيكابالا الأسبوع المقبل.. واتجاه لإيقافه شهرين
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