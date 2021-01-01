أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين

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صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نفى المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، حدوث واقعة إهانة أحد الأطباء لممرض داخل مستشفيات الجامعة، وأوضح المركز إنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وجاء ذلك بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بإهانة أحد أساتذة الجامعة لأحد الممرضين.

وأكد المركز إنه تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل.

وأكد علي احترام جامعة عين شمس ومستشفياتها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

المصدر: صدي البلد

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