افتتح الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس و الدكتور صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب فاعليات الأسبوع التعريفى بالبرامج المعتمدة الذى نظمته وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مختلف الأقسام و اتحاد الطلاب، وذلك بحضور رؤساء الأقسام و لفيف من أعضاء هيئة التدريس.
حيث أقيمت احتفالية استقبال للطلاب والطالبات الجدد و تضمنت عرضا للبرامج العامة و الخاصة و برامج STEM ( تخصصات كيمياء فيزياء و بيولوجي و رياضيات و جيولوجيا) و برامج التربية الخاصة و برامج اللغات.
وأشاد الطلاب وأولياء أمورهم بالتنوع و التميز في البرامج المختلفة التي تقدمها الكلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تربية عين شمس تقيم يوما تعريفيا للطلاب الجدد ببرامجها المعتمدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق