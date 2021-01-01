تربية عين شمس تقيم يوما تعريفيا للطلاب الجدد ببرامجها المعتمدة

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صورة الخبر: كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس

افتتح الدكتور  حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس  و الدكتور صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب فاعليات الأسبوع التعريفى  بالبرامج المعتمدة الذى نظمته وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مختلف الأقسام و اتحاد الطلاب، وذلك بحضور رؤساء الأقسام و لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

حيث أقيمت احتفالية استقبال للطلاب والطالبات الجدد و  تضمنت عرضا للبرامج العامة و الخاصة و برامج STEM ( تخصصات كيمياء فيزياء و بيولوجي و رياضيات و جيولوجيا) و برامج التربية الخاصة و برامج اللغات. 

وأشاد الطلاب وأولياء أمورهم بالتنوع و التميز في البرامج المختلفة التي تقدمها الكلية.

المصدر: صدي البلد

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