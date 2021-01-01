ميزة التحقق من صحة الأخبار في واتساب

كثرت الشائعات على الإنترنت مع جائحة كورونا، وباعتبار أن واتساب المملوك لشركة فيسبوك هو أشهر وسيلة تواصل بين سكان العالم، شهد تغيرات كثيرة للحد من انتشار الشائعات على مر الشهور الماضية.
فحصلت الرسائل المعاد على توجيهها على علامة مميزة تشير إلى أنها لم تكتب بواسطة الراسل، ومن يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، أصبح بعض المستخدمين يمكنهم التحقق من صحة الأخبار.
أما ميزة التحقق من صحة الأخبار فتعتمد على فكرة بسيطة وهي بحث عن محتوى الرسالة على جوجل بصيغة التأكد من صحة الخبر —بالطبع دون أن تطلع عليها شركة واتساب بفضل ميزة الشتفير حتى النهاية E2EE.
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