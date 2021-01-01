

سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Tab P11 5G سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo Tab P11 5G

أعلنت الآن شركة لينوفو عن جهاز لوجي جديد يجمع بين مهارات الترفيه والعمل الجاد تحت مسمى Lenovo Tab P11 5G مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G ودعم الشحن السريع بقوة 20 واط كما أنه يدعم القلم المغناطيسي ويتوفر مع ذاكرة داخلية كبيرة تكفي لتنزيل أي تطبيقات أو ألعاب يريدها المستخدم بالإضافة إلى مواصفات ممتازة سنتعرف عليها في مقال اليوم.



مواصفات الجهاز اللوحي لينوفو Tab P11 5G

تم تصميم هذا الجهاز اللوحي حول شاشة IPS LCD بحجم 11.0 بوصة وبدقة 2000×1200 بكسل وتدعم خاصية Dolby Vision بالإضافة إلى أنها تضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب مستشعر IR TOF 3D (مستشعر القياسات الحيوية فقط)، كما أن هذا الهاتف يضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، مع العلم بأن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.



يتم تشغيل الجهاز اللوحي Lenovo Tab P11 5G بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 750G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 619، كما أنه يتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام ويعمل بنظام Android 11.

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بطارية هذا الجهاز اللوحي الجديد من لينوفو تأتي بسعة 7700 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 3.2)، وعلاوة على ذلك فإن Lenovo Tab P11 5G يدعم القلم المغناطيسي Stylus support ويدعم كذلك مكبرات صوت ستريو مع دعم مكبرات صوت JBL.سعر الجهاز اللوحي Lenovo Tab P11 5Gسعر الجهاز اللوحي Lenovo Tab P11 5G يباع بسعر يبدأ من 590 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.