

سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 12 5G سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 12 5G

في منتصف شهر أغسطس الماضي، أعلنت شركة Ulefone عن الهاتف Ulefone Armor 12 5G مع مواصفات متوسطة تتمثل في معالج ممتاز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2K بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع والعديد من الخصائص التي تجعله متينا للغاية، وفيما يلي دعونا نتعرف على السعر والمواصفات الرئيسية لهذا الهاتف.



مواصفات Armor 12 5G

هاتف Ulefone Armor 12 5G يصل مع شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يحتوي على 4 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.6 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا على الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



هذا الهاتف الجديد من Ulefone يأتي مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويأتي كذلك مع معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة ويتوفر مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام، الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة.

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يحتوي هاتف Ulefone Armor 12 5G على بطارية بسعة 5180 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط وتدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) ومقاومة السقوط للخرسانة حتى 1.2 متر بالإضافة إلى أنه متوافق مع MIL-STD-810G ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Ulefone Armor 12 5Gالهاتف Ulefone Armor 12 5G متوفر حاليا للشراء من خلال متجر AliExpress بسعر يبلغ حوالي 296 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.