سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 12 5G

في منتصف شهر أغسطس الماضي، أعلنت شركة Ulefone عن الهاتف Ulefone Armor 12 5G مع مواصفات متوسطة تتمثل في معالج ممتاز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2K بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع والعديد من الخصائص التي تجعله متينا للغاية، وفيما يلي دعونا نتعرف على السعر والمواصفات الرئيسية لهذا الهاتف.
مواصفات Armor 12 5G
هاتف Ulefone Armor 12 5G يصل مع شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يحتوي على 4 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.6 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا على الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
هذا الهاتف الجديد من Ulefone يأتي مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويأتي كذلك مع معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة ويتوفر مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام، الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة.
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