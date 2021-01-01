فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban

صورة الخبر: فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban
فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban

فيسبوك بالتعاون مع شركة Ray-Ban تكشف عن النظارة الذكية Ray-Ban Stories وتأتي النظارة بكاميرتين في الأمام تستطيع من خلالهم إلتقاط الصور والفيديوهات ويوجد بالنظارة زرار مخصص لإلتقاط الصور والفيديوهات أو يُمكنك قول جملة Hey Facebook, take a video وسيتم تصوير الفيديو دون الحاجة للضغط على الزرار.

يتم حفظ الصور والفيديوهات في تطبيق يُدعى Facebook View وتستطيع التعديل على الصور والفيديوهات على هذا التطبيق ثم مشاركتهم على فيسبوك أو على أي تطبيق آخر تريد مشاركتهم عليه.

سعر النظارة 299 دولار وستتوفر للبيع في كل المتاجر التي تبيع منتجات شركة Ray-Ban.

المصدر: اخبار التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69404

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager