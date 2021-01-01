

فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban

فيسبوك بالتعاون مع شركة Ray-Ban تكشف عن النظارة الذكية Ray-Ban Stories وتأتي النظارة بكاميرتين في الأمام تستطيع من خلالهم إلتقاط الصور والفيديوهات ويوجد بالنظارة زرار مخصص لإلتقاط الصور والفيديوهات أو يُمكنك قول جملة Hey Facebook, take a video وسيتم تصوير الفيديو دون الحاجة للضغط على الزرار.



يتم حفظ الصور والفيديوهات في تطبيق يُدعى Facebook View وتستطيع التعديل على الصور والفيديوهات على هذا التطبيق ثم مشاركتهم على فيسبوك أو على أي تطبيق آخر تريد مشاركتهم عليه.



سعر النظارة 299 دولار وستتوفر للبيع في كل المتاجر التي تبيع منتجات شركة Ray-Ban.