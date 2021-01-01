فيسبوك بالتعاون مع شركة Ray-Ban تكشف عن النظارة الذكية Ray-Ban Stories وتأتي النظارة بكاميرتين في الأمام تستطيع من خلالهم إلتقاط الصور والفيديوهات ويوجد بالنظارة زرار مخصص لإلتقاط الصور والفيديوهات أو يُمكنك قول جملة Hey Facebook, take a video وسيتم تصوير الفيديو دون الحاجة للضغط على الزرار.
يتم حفظ الصور والفيديوهات في تطبيق يُدعى Facebook View وتستطيع التعديل على الصور والفيديوهات على هذا التطبيق ثم مشاركتهم على فيسبوك أو على أي تطبيق آخر تريد مشاركتهم عليه.
سعر النظارة 299 دولار وستتوفر للبيع في كل المتاجر التي تبيع منتجات شركة Ray-Ban.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيسبوك تعلن عن نظارة ذكية بالتعاون مع شركة Ray-Ban
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق