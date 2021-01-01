كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية قررت تطوير معالجات خاصة بها، لتطوير تقنيات تهتم بـ"الذكاء الصناعي".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك ستطور شرائح خوادم خاصة بها، لتقلل اعتمادها على شركات أخرى مثل "إنتل" أو "كوالكوم".
وستضع فيسبوك تلك المعالجات الجديدة في مراكز البيانات الخاصة بها، لتشغيل مهام التعلم الآلي، والخوارزميات التي تضعها لموقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، وتحسين جودة مقاطع الفيديو في بثها المباشر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقارير: فيسبوك تطور معالجات مخصصة بها لتحديث تقنيات "الذكاء الصناعي"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق