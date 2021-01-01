تقارير: فيسبوك تطور معالجات مخصصة بها لتحديث تقنيات "الذكاء الصناعي"

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تقارير: فيسبوك تطور معالجات مخصصة بها لتحديث تقنيات "الذكاء الصناعي"

صورة الخبر: تقارير: فيسبوك تطور معالجات مخصصة بها لتحديث تقنيات "الذكاء الصناعي"
تقارير: فيسبوك تطور معالجات مخصصة بها لتحديث تقنيات "الذكاء الصناعي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية قررت تطوير معالجات خاصة بها، لتطوير تقنيات تهتم بـ"الذكاء الصناعي".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك ستطور شرائح خوادم خاصة بها، لتقلل اعتمادها على شركات أخرى مثل "إنتل" أو "كوالكوم".

وستضع فيسبوك تلك المعالجات الجديدة في مراكز البيانات الخاصة بها، لتشغيل مهام التعلم الآلي، والخوارزميات التي تضعها لموقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، وتحسين جودة مقاطع الفيديو في بثها المباشر.

وتعمل فيسبوك على تقليل ما يطلق عليه "البصمة الكربونية" الخاصة بالشركات الأخرى داخل المعالجات الخاصة بها.

وقال المتحدث باسم شركة فيسبوك: "تستكشف شركتنا لدفع مستويات أعلى من أداء الحوسبة وكفاءة الطاقة مع جميع شركائنا، ولكن حاليا لا يمكننا التعليق على التقارير التي تتحدث عن خططنا المستقبلية".

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقارير: فيسبوك تطور معالجات مخصصة بها لتحديث تقنيات "الذكاء الصناعي"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82406

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager