اختراع جلد صناعي قد يحدث ثورة في الحروب العسكرية... فيديو

تمكن علماء في كوريا الجنوبية من اختراع جلد صناعي قادر على تغيير ألوانه وفقا للبيئة التي يوجد فيها، تماما مثل جلد الحرباء.
ومن المتوقع أن يحدث الجلد الجديد، الذي تم ابتكاره داخل جامعة سيئول الوطنية، ثورة في الحروب العسكرية، إذ يمكن أن يستخدم كزي عسكري من أجل التمويه، وكجسم خارجي للسيارات، وكذلك لتجميل المباني، بحسب موقع "مينت".
ويعمل الجلد الصناعي المشابه للحرباء بواسطة حبر يتغير لونه وفقا لدرجة الحرارة، بينما تقوم سخانات صغيرة مرنة بالتحكم فيه.
وفي عرض معملي، قام العلماء بقيادة كو سيونغ-هوان، بتركيب الجلد الصناعي على إنسان آلي، وزحف على أرضيات بالأحمر والأخضر والأزرق، وكانت النتيجة أنه نجح في محاكاتها جميعا بواسطة أجهزة الاستشعار الموجودة في الجلد.
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