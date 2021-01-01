

نظرة شاملة عن فورد موستانج 2021 في البحرين .. صور نظرة شاملة عن فورد موستانج 2021 في البحرين .. صور

تعتبر السيارة فورد موستانج موديل 2021 واحدة من اشهر الإصدارات الخاصة بالعلامة التجارية الامريكية الشهيرة، حيث دعمت بالعديد من المواصفات و التجهيزات الفنية باختلاف الفئة المقدمة، إلى جانب القدرات الخاصة بوسائل الحماية و الأمان، و عناصر الرفاهية، بالإضافة إلى الاطلالة الخارجية والتي تحمل الكثير من المفاهيم القوية.



وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري المواصفات الفني للسيارة فورد موستانج موديل 2021 واسعارها داخل السوق الاماراتي.



مواصفات السيارة فورد موستانج موديل 2021

زودت السيارة فورد موستانج موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 434 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 5.5 ثانية.دعمت أيضا بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 5000 سي سي، بقوة 460 حصانا، و 570 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء ترسل السرعة عبر منظومة الدفع الخلفي، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في غضون 4.7 ثانية.كما تستمد السيارة فورد موستانج موديل 2021 قوتها من محرك اعلى تجهيزًا، مكون من 8 اسطوانات، بسعة 5200 سي سي، قادر على انتاج قوة 760 حصانا، و عزم دوران يقدر بـ 847 نيوتن/متر، بينما تصل سرعاتها القصوى إلى 290 كيلومتر في الساعة، و من خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال 3.3 ثانية فقط.أسعار السيارة فورد موستانج موديل 2021 داخل السوق البحريني :و تبدأ اسعار النسخة فورد موستانج موديل 2021 داخل السوق البحريني من 15.995 دينار وحتى 45 الف دينار بحريني.



