

بعد غلق مصانعها.. فورد تحرم "إكو سبورت" من الـ"فيس ليفت" بعد غلق مصانعها.. فورد تحرم "إكو سبورت" من الـ"فيس ليفت"

ألغت شركة فورد خطط إدخال تعديلات وفيس ليفت على فورد اكو سبورت الـ SUV الجيل الجديد، بعد أن طرحت صور النموذج الأولي الاختباري، جاء ذلك في أعقاب قرار فورد بغلق منشآتها الصناعية في الهند.



وفقًا لموقع "أوتور كار" لو كانت تمت عملية الفيس ليفت لسيارة الدفع الرباعي المدمجة الأشهر في الهند، ستكون ثاني عملية تجميل للإكو سبورت منذ طرحها للبيع في الهند في عام 2013.



كانت فورد اكو سبورت واحدة من أولى سيارات الدفع الرباعي في الهند التي تحصل على مزايا ضريبية تقدمها الحكومة للسيارات التي تقل عن 4 أمتار. منذ ذلك الحين واكو سبورت لم تكف عن إضافة التحسينات الميكانيكية والتصميمية ومستحضرات التجميل. ومن ضمن الخطط التي فشلت فورد في تحويلها لحقيقة تزويد الإكو سبورت بمحرك بنزين توربو سعة 1.2 لتر من سيارة الماهيندرا كبديل لمحرك EcoBoost ، لكن هذه الخطط فشلت أيضًا منذ أن قررت الشركتان الانفصال في وقت سابق من هذا العام.

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تعد سيارة الـ EcoSport من أهم سيارات الشركة بالنسبة للهند، بينهما ذكريات وأحداث ونجاحات، ليس فقط لأدائها الممتاز في السوق الهندي منذ بدايتها ولكن أيضًا لكونها نجمة التصدير الأولى، لتصبح أول سيارة دفع رباعي مدمجة مصنوعة في الهند ويتم بيعها في العديد من الأسواق الأوروبية.بدأت فورد في بناء إصدارات من الإكو فورد بقمرة قيادة من ناحية اليسار في تشيناي والتي تم بيعها في أمريكا الشمالية منذ عام 2018، كما نجحت فورد أيضا في تصدير EcoSport إلى أسواق مثل الأرجنتين بعد أن أعلنت شركة فورد إغلاق عمليات التصنيع المحلية في أسواق البرازيل التي كانت مركزًا رئيسيا في تصنيع الإكو سبورت لبيعها في السوق المحلي.