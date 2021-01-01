ألغت شركة فورد خطط إدخال تعديلات وفيس ليفت على فورد اكو سبورت الـ SUV الجيل الجديد، بعد أن طرحت صور النموذج الأولي الاختباري، جاء ذلك في أعقاب قرار فورد بغلق منشآتها الصناعية في الهند.
وفقًا لموقع "أوتور كار" لو كانت تمت عملية الفيس ليفت لسيارة الدفع الرباعي المدمجة الأشهر في الهند، ستكون ثاني عملية تجميل للإكو سبورت منذ طرحها للبيع في الهند في عام 2013.
كانت فورد اكو سبورت واحدة من أولى سيارات الدفع الرباعي في الهند التي تحصل على مزايا ضريبية تقدمها الحكومة للسيارات التي تقل عن 4 أمتار. منذ ذلك الحين واكو سبورت لم تكف عن إضافة التحسينات الميكانيكية والتصميمية ومستحضرات التجميل. ومن ضمن الخطط التي فشلت فورد في تحويلها لحقيقة تزويد الإكو سبورت بمحرك بنزين توربو سعة 1.2 لتر من سيارة الماهيندرا كبديل لمحرك EcoBoost ، لكن هذه الخطط فشلت أيضًا منذ أن قررت الشركتان الانفصال في وقت سابق من هذا العام.
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التعليقات على بعد غلق مصانعها.. فورد تحرم "إكو سبورت" من الـ"فيس ليفت"
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